Подземная добыча золота на месторождении "Човдар" принесет стране дополнительные 400 млн манатов

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Документ по технико-экономическому обоснованию по эксплуатации подземного рудного слоя на месторождении "Човдар", добычу которого предусмотрено начать в 2021 году, подготавливается международной консалтинговой компанией".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам, под председательством президента Ильхама Алиева.

Согласно предварительным расчетам, в рамках 6-летней эксплуатации проекта планируется получить доход в размере более 400 миллионов манатов. Дополнительно по увеличению запасов месторождения ведется работа по активной разведке и исследованию на ближних и дальних территориях участка.

По словам председателя, предварительный документ по экономической оценке полиметаллического месторождения "Филизчай", который расположен на территории Балакенского района и имеет большое стратегическое значение не только для Азербайджана, но Европы по ресурсам меди, цинка, серебра, золота, свинца, подготавливается авторитетной международной консалтинговой компанией:

"К концу текущего года будет организована подготовка отчета и как очередной шаг проведение металлургических, лабораторных, геотехнических и экологических исследований, оценка воздействия на социальную и окружающую среду и подготовка документа по технико-экономическому обоснованию. В результате как минимум 12-летней эксплуатации месторождения "Филизчай" планируется поступление в экономику страну доходов, в целом, в размере около 3 миллиардов манатов, и открытие свыше 2000 рабочих мест. Кроме того, в находящемся на территории Балакенского района месторождении "Мазымчай" ведутся буровые работы с целью подтверждения запасов".

По его словам, в результате комплексных геофизических исследований с привлечением самого современного оборудования на участке Ортакенд, расположенного на территории Нахчыванской Автономной Республики, зарегистрированы первые положительные проявления по меди, золоту и другим цветным металлам. Начались буровые работы и работа по подсчету запасов.

З. Ибрагимов также отметил, что ведется разведывательная работа с целью установления на территории страны новых месторождений: "Так, в результате этих работ был установлен перспективный золоторудный участок Агйохуш на территории Гёйгёльского административного района, проведенные геофизические работы дали положительный результат и до конца 2018 года запланировано выполнение буровых работ и подсчет запасов. В то же время составлен предварительный план деятельности по месторождению с целью подтверждения имеющихся запасов перспективного золоторудного месторождения "Тюлаллар" и как очередной шаг – проведение исследовательских работ".

По его словам, для обеспечения продолжительности и своевременного осуществления предусмотренных работ рассматриваются источники финансирования, в том числе потенциальные инвесторы и перспективы сотрудничества со стратегическими партнерами.

"Господин президент, согласно Вашему поручению, ЗАО AzerGold применяет комплексный подход по разработке имеющихся на территории Азербайджана перспективных месторождений цветных металлов и сдаче их в эксплуатацию. С этой целью началась разработка документа Дорожной карты по добыче цветного металла. Документ охватит приведение в соответствие сведений, имеющихся в архивах с советских времен, с современными стандартами, в том числе перевод их в цифровой формат, новый подсчет минеральных ресурсов на основе международных норм, разработку плана деятельности месторождений по этапам эксплуатации. Детализация внесет вклад в более устойчивое и эффективное управление месторождений с экономической и экологической точек зрения. Для выполнения вышеназванных работ осуществляется сотрудничество с министерством экономики Азербайджана, а также с министерством экологии и природных ресурсов и другими государственными структурами", - добавил председатель AzerGold.

Он также подчеркнул, что совместно с Генпрокуратурой Азербайджана начался процесс дачи правовой оценки деятельности армянских и иностранных компаний в связи с незаконной добычей цветных металлов на оккупированных территориях Азербайджана: "Азербайджан – богатая страна и согласно предварительным подсчетам, общая стоимость металлов, находящихся в недрах нашей стране, по предварительным оценкам составляет более 150 миллиардов манатов".