​Petkim увеличил производство на 8%

В январе-сентябре текущего года на комплексе Petkim, первом и единственном производителе нефтехимической продукции Турции, произведено 2 573,035 тыс. тонн продукции.

Как сообщает Report со ссылкой на Petkim Holding, это на 8% больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период объемы продаж выросли на 21% - до 1 763,766 тыс. тонн.

За 9 месяцев года показатель использования производственной мощности комплекса увеличился до 96,8% с 88,9% в соответствующем периоде прошлого года.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).