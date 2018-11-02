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    Petkim произвел 2,4 млн тонн продукции за 9 месяцев года

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года на комплексе Petkim, первом и единственном производителе нефтехимической продукции Турции, произведено 2,375 млн тонн продукции.

    Как сообщает Report со ссылкой на холдинг, это на 7% меньше аналогичного периода прошлого года.

    За отчетный период объемы продаж сократились на 5% - до 1,455 млн тонн.

    Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Комплекс Petkim включает в себя 14 заводов и 8 вспомогательных строений. 

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