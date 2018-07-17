Первый завод SOCAR Polymer откроется на этой неделе - ВИДЕО

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Церемония открытия первого из двух строящихся на территории Сумгайытского химико-промышленного парка заводов SOCAR Polymer - полипропиленового завода производственной мощностью 184 тыс. тонн в год состоится 18 июля.

Как сообщает Report, сейчас завершаются последние подготовительные работы по вводу завода в эксплуатацию.

На полипропиленовом заводе SOCAR Polymer будет выпускаться продукция 19 марок и 3 видов (гомополимер, ударопрочный сополимер, статистический сополимер).

Подрядчиком EPC (инжиниринг, закупки, строительство) полипропиленового завода является итальянская компания Maire Tecnimont. Так, 15 апреля 2015 года в Баку SOCAR Polymer и Tecnimont подписали меморандум о взаимопонимании в связи с исполнением EPC-контракта по проекту строительства завода. Общая стоимость контракта составляет приблизительно 350 млн евро. Полипропиленовый завод был построен итальянской компанией "под ключ". Компания должна передать завод после проведения всех пусконаладочных работ.

Лицензиаром полипропиленовой установки является компания Lyondell Basel. Технология Spheripol, используемая в производстве полипропилена, принадлежит этой компании. Основными компонентами технологии являются два кольцевых и один газофазный реакторы, в которых осуществляются реакции в жидкой фазе.

Как отмечалось, годовая производственная мощность завода по производству полипропилена, составит 184 тыс. тонн. Поставщиком сырья для завода является ПО "Азерикимья". После запуска на полную мощность завод будет покупать в качестве сырья 23 тонны пропилена в час у ПО "Азерикимья".

Завод, который сыграет роль в развитии нефтехимической промышленности страны, станет первым в Азербайджане полипропиленовым заводом.

В феврале этого года на заводе SOCAR Polymer в тестовом режиме была произведена первая полипропиленовая продукция. На оборудовании, установленном в зоне экструзии завода, был дан старт процессу резки полипропиленовых гранул, и впервые произведена конечная полипропиленовая продукция в тестовом режиме. Пусконаладочные работы на заводе проводятся поэтапно, после их завершения завод будет сдан в эксплуатацию.

В настоящее время Азербайджан импортирует полипропилен. Благодаря запуску завода планируется полностью удовлетворить внутренний спрос и увеличить экспортный потенциал.

Проект SOCAR Polymer – первый подобного масштаба в нефтехимической промышленности Азербайджана за последние 40 лет. Наряду с полипропиленовым заводом, он включает строительство завода по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Второй завод будет введен в эксплуатацию в последнем квартале этого года.

Ожидается, что 30% производимой на обоих заводах продукции будет реализовываться на внутреннем рынке, остальная часть - экспортироваться в Турцию, Европу и страны СНГ.

Компания SOCAR Polymer учреждена в июле 2013 года SOCAR в целях ускорения развития химической промышленности Азербайджана, а 23 сентября того же года зарегистрирована в качестве резидента Сумгайытского химико-промышленного парка. Компания получила статус второго резидента парка. SOCAR Polymer охватывает 30 гектаров территории парка.

Общая стоимость заводов SOCAR Polymer оценивается в 750 млн долларов. В структуре инвестиций 60% обеспечено за счет кредиторов, 40% - акционеров. Кредит на реализацию проекта привлечен у российского "Газпромбанка". 19 июня 2015 года "Газпромбанк" и SOCAR подписали кредитное соглашение. Согласно условиям, инвестиционный комитет "Газпромбанка" одобрил кредит в размере 489 млн долларов США сроком на 10 лет на реализацию проекта SOCAR Polymer.

Таким образом, впервые в Азербайджане кредит был выделен непосредственно на реализацию проекта без гарантии основной компании.

Установки обоих заводов SOCAR Polymer отвечают новейшим стандартам и обладают высоким качеством.

Азотная установка для заводов по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности основывается на самых современных технических и инженерных решениях. Разработку и поставку азотной установки осуществило ОАО "Криогенмаш". Установка удовлетворит спрос обоих заводов SOCAR Polymer в газообразном азоте высокой чистоты. Это позволит снизить капитальные затраты и обеспечит более экономичные режимы эксплуатации в сравнении с оборудованием ведущих зарубежных компаний.

Производство сырья на заводах SOCAR Polymer будет способствовать созданию сотен субъектов малого и среднего предпринимательства и развитию производства различных видов импортозамещающей продукции. Согласно расчетам, деятельность заводов по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer принесет доход в 8 млрд долларов.

Фото / Видео: Фири Салим