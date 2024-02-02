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Определились победители проекта "Горный инженер будущего"

Определились победители проекта "Горный инженер будущего" Определились победители проекта "Горный инженер будущего", объявленного Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) "AzerGold" в рамках деятельности по кадровой подготовке и социальной ответственности.
Промышленность
2 февраля 2024 г. 15:51
Определились победители проекта Горный инженер будущего

Определились победители проекта "Горный инженер будущего", объявленного Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) "AzerGold" в рамках деятельности по кадровой подготовке и социальной ответственности.

Об этом Report заявили в ЗАО.

Так, 10 человек, показавших лучшие результаты в конкурсе по тестированию и написанию эссе среди учащихся 10-х классов средних школ № 1, 2, 3, 4 Дашкесанского района, а также школ в селах Гушчу и Баян, объявлены победителями. При поддержке ЗАО они привлечены к подготовительным курсам для поступления в высшие учебные заведения. За каждого из них Акционерное Общество произвело оплату подготовки в течение 20 месяцев.

В рамках проекта также была организована ознакомительная поездка победителей на Човдарский Интегрированный Участок по Переработке. Сначала школьникам разъяснили правила техники безопасности на предприятии, предоставили комплекты спецодежды. Затем их подробно проинформировали о процессе добычи, переработки драгоценных металлов, применяемых технологиях производства.

Отметим, что основной целью проекта является стимулирование поступления студентов в высшие учебные заведения, специализирующиеся в горнодобывающей сфере, путем привлечения на подготовительные курсы школьников, зарегистрированных в Дашкесанском районе, где ЗАО "AzerGold" осуществляет активную добывающую и производственную деятельность. Акционерное Общество, поддерживая обучение дашкесанских школьников в вузах, специализирующихся в области горного дела, металлургии, геологии, стремится удовлетворять потребности компании в профессиональных кадрах в регионах добычи за счет местных жителей, тем самым повышая занятость, способствуя подготовке молодежи в качестве грамотных специалистов.

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Версия на азербайджанском языке Фото “Gələcəyin mədənçisi” layihəsinin qalibləri müəyyənləşib

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