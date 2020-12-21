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Оглашены сроки начала производства российского электромобиля

Оглашены сроки начала производства российского электромобиля Его рыночная стоимость может составить 16,2-18,9  тысячи долларов США
Промышленность
21 декабря 2020 г. 10:35
Оглашены сроки начала производства российского электромобиля

Производство российского компактного электромобиля "Кама-1" начнется не раньше 2023-2024 годов, а сертификация стартует уже в следующем году.

Как передает Report, об этом рассказал журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

"Следующий год — сертификация, наверное, не раньше 2023-2024 года (производство)", — сказал топ-менеджер.

Электромобиль является плодом производственной кооперации Петербургского политехнического университета имени Петра Великого и ПАО "Камаз", был впервые представлен 10 декабря на выставке "Вузпромэкспо". "Камаз" выступил индустриальным партнером данного проекта, который предполагает создание базовой платформы для создания городского пассажирского электротранспорта. Работа над ним началась в декабре 2018 года, за два года удалось создать так называемый "цифровой двойник" и изготовить экспериментальный образец малогабаритного городского электромобиля. По оценке Когогина, его рыночная стоимость может составить 1,2-1,4 миллиона рублей (16,2-18,9 тысячи долларов США).

"Я считаю, что будет развиваться каршеринг. Электрические автомобили внутри городов – это самая оптимальная вещь, поэтому и машину задумывали как маленький автомобиль для каршеринга. Там нет скрытых полостей, ровные поверхности – все упрощено, ровно потому, что для того, кто сдает эти автомобили в аренду, было бы проще проводить уборку, ведь много людей пользуются, и не все будут аккуратными. За день, когда придет пора его почистить-помыть, все должно делаться просто", — объясняет Когогин целесообразность такого автомобиля.

По его словам, этот электромобиль можно увеличить на полметра, чтобы он стал интересен для частных клиентов. "Будет у нас рынок 2-3 тысячи автомобилей таких – вот на это инфраструктуру сделать можно. Мы будем добиваться, чтобы все решения по развитию инфраструктуры были приняты. В практической части с электробусами ее же (инфраструктуры) тоже не было", — отмечает он.

Вместе с тем, глава "Камаза" уверен, что потенциально рынками для электромобилей сейчас являются два города – Москва и Петербург, затем уже города-миллионники, а ценности в маленьких городах электромобиль в ближайшие 5-7 лет составлять не будет.

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