Обнародовано число предпринимателей, зарегистрированных в промзонах Азербайджана за 6 месяцев

Обнародовано число предпринимателей, зарегистрированных в промзонах Азербайджана за 6 месяцев

В первом полугодии текущего года в промышленных зонах, управляемых Агентством развития экономических зон Азербайджана, 18 субъектов предпринимательства с инвестиционным портфелем более 307 млн манатов получили статус резидента, а 3 предпринимателя - статус нерезидента.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, 3 из них зарегистрированы в качестве резидентов Агдамского промышленного парка, 5 – промпарка "Экономическая зона Долины Араз", 3 – Сумгайытского химико-промышленного парка, 5 – Гаджигабульского промышленного парка, 1 – Масаллинского промышленного квартала и 1 – Сабирабадского промышленного квартала.

При этом статус нерезидента получили 3 субъекта предпринимательства в Агдамском, Гаджигабульском промпарках и "Экономической зоне долины Араз".

Зарегистрированные инвесторы будут реализовывать проекты в промышленных зонах по производству смарт-телевизоров, велосипедов, электробусов, лифтов и эскалаторов, формировать кластер в текстильной отрасли, а также строить солнечную электростанцию.