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Находки из Човдарского некрополя анализируются в зарубежных лабораториях

Находки из Човдарского некрополя анализируются в зарубежных лабораториях Институт археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold продолжает научные исследования обнаруженных в Човдарском некрополе находок.
Промышленность
29 сентября 2021 г. 13:35
Находки из Човдарского некрополя анализируются в зарубежных лабораториях

Институт археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold продолжает научные исследования обнаруженных в Човдарском некрополе находок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

В соответствии с соглашением, подписанным между ЗАО AzerGold и Институтом археологии, этнографии и антропологии, проводится камеральное исследование находок эпохи поздней бронзы-раннего железного века (конец II - начало I тыс. до н.э.), относящихся к ходжалинско-гедабейской культуре. В рамках проекта подготовлен план расположения 156 могил. Восстановлено 619 керамических изделий, 833 изделия из бронзы и железа, 2 243 мелкие находки. Кроме того, были изучены останки 136 человек. Напомним, что археологический проект начался в феврале 2019 года с обнаружения древних гробниц во время строительных работ на расположенном в Дашкесанском районе Човдарском участке переработки руды ЗАО AzerGold.

В настоящее время в совместном сотрудничестве с местными и зарубежными экспертами с богатым опытом в престижных международных лабораториях началось проведение анализов изотопов ДНК, радиоуглерода, углерода и азота на основе человеческих останков.

Анализ ДНК, впервые проведенный для изучения ходжалинско-гедабейской культуры, позволит получить генетическую информацию о родстве древних племен с другими народами региона. В результате этих анализов будет получена детальная информация об истории расселения древних племен, поле, возрасте, болезнях, причине смерти, питании похороненных. Таким образом, будет изучен быт, образ жизни, занятость древних людей, а также выявлены эпидемические заболевания, характерные для региона на тот период. Также спектральный анализ металлических предметов, обнаруженных в некрополе, позволит изучить их состав. В ходе исследования будут определены торговые отношения с зарубежными странами, уровень развития ремесел в тот период, источники сырья для изготовления металлических изделий.

В качестве продолжения научных исследований планируется изучение условий жизни животных и растений в древние геологические эпохи села Човдар Дашкесанского района и прилегающих территорий, образа жизни, ландшафта региона и плотности населения в исследуемый период.

В рамках проекта нашу страну посетил профессор факультета антропологии турецкого Университета Гаджеттепе, известный антрополог Йылмаз Селим Эрдал. Он ознакомился с камеральными исследованиями находок в Човдарском некрополе, взял соответствующие образцы для анализа ДНК на основе человеческих костей.

Отметим, что лабораторные исследования проводятся в лабораториях Университета Гаджеттепе, Ближневосточного технического университета Турции, Научного и технологического исследовательского совета Турции (TÜBİTAK) и Итальянского национального исследовательского совета (CNR). Ожидается, что все результаты анализа будут завершены концу 2021 года.

В целях пропаганды проделанной работы и ее результатов на международном уровне планируется опубликовать серию статей в международных научных журналах, а также подготовить отчет и специальную публикацию. Основная цель проекта, который длится более двух лет, - изучить, популяризировать, законсервировать наше древнее культурное наследие и передать его будущим поколениям.

Отметим, что ЗАО AzerGold уделяет особое внимание вероятности обнаружения новых материальных памятников культуры на территории в рамках продолжающейся подготовки к сульфидной фазе эксплуатации золоторудного месторождения "Човдар".

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇovdar nekropolunda aşkar olunmuş tapıntılar xarici laboratoriyada analiz olunur

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