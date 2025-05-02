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Началась реализация указа президента о расширении Балаханского промышленного парка

Началась реализация указа президента о расширении Балаханского промышленного парка Началась реализация указа президента о расширении Балаханского промышленного парка
Промышленность
2 мая 2025 г. 10:53
Началась реализация указа президента о расширении Балаханского промышленного парка

Кабинет Министров принял постановление по обеспечению реализации распоряжения президента "О расширении территории Балаханского промышленного парка" от 21 апреля 2025 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое распоряжение.

Согласно распоряжению, исполнительная власть города Баку по согласованию с Министерством экономики и Азербайджанским инвестиционным холдингом должна в двухмесячный срок передать земельный участок площадью 18 415 га, находящийся в пользовании Бакинского завода по утилизации твердых бытовых отходов в поселке Балаханы, в распоряжение ОАО "Чистый город" с правом аренды, а далее проинформировать об этом Кабинет Министров.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin Balaxanı Sənaye Parkının genişləndirilməsi ilə bağlı sərəncamının icrasına başlanılıb

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