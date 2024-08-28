На участке золотого проявления "Тутхун" начаты буровые работы

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "AzerGold" приступило ко второму этапу геологических исследований – проведению первичной разведки на участке золотого проявления "Тутхун", расположенном в Кяльбаджарском районе, относящемся к административной территории

Закрытое акционерное общество (ЗАО) "AzerGold" приступило ко второму этапу геологических исследований – проведению первичной разведки на участке золотого проявления "Тутхун", расположенном в Кяльбаджарском районе, относящемся к административной территории Восточно-Зангезурского экономического района.

Об этом Report сообщили в "AzerGold".

Так, завершив первый этап исследований – поисково-оценочные работы на очищенном от мин и неразорвавшихся боеприпасов участке площадью 5703 га из общей площади проявления в 27 360 га, ЗАО перешло ко второму этапу деятельности. В ходе второго этапа исследований проводятся буровые работы. Затем будет предварительно определен объем руды и будут проведены металлургические исследования для определения количества извлекаемого из руды металла. Параллельно продолжаются работы по очистке проявления "Тутхун" от мин и неразорвавшихся боеприпасов, и по мере очистки территории ЗАО проводит поэтапные геологические исследования.

Кроме того, ЗАО "AzerGold" использует инновационные методы разведки, чтобы частично компенсировать потери времени, необходимые для разминирования земель. В связи с этим в 2022 году впервые в Кавказском регионе была проведена неинвазивная гиперспектральная спутниковая съемка на площади 1624 км², охватывающей не только Кяльбаджарский район, но и часть Лачынского района. В результате удалось сократить объем буровых работ, требующих значительного времени и затрат, и создать условия для проведения исследований на меньшей площади в точно определенных координатах.

Напомним, что участок "Тутхун" расположен в Кяльбаджарском районе, в бассейне реки Тутхун, которая является правым притоком реки Тертер. По результатам исследований и оцифровки геологических материалов, датируемых 1958-1990 годами, прогнозируется наличие на этом участке золота, серебра и частично медьсодержащих минералов промышленного значения.