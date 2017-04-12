На полипропиленовом заводе проекта SOCAR Polymer выполнен 71% работ

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Проект SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка успешно реализуется. Как сообщает Report, об этом сказал главный финансовый аналитик SOCAR Polymer Бабек Бейдуллаев на проходящем в Баку IV Международном Caspian Energy Forum-2017.

Он отметил, что на полипропиленовом заводе выполнен 71%, на заводе по производству полиэтилена высокой плотности – 27% работ. По его словам, механические работы будут завершены к концу этого года.

Представитель компании сообщил, что производство начнется в 2018 году: "Первые две установки SOCAR Polymer будут производить 180 тыс. тонн полипропилена и 120 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности в год. После запуска проекта SOCAR-GPC объем производства полипропилена достигнет 300 тыс. тонн в год. 30-40% продукции будет производиться для отечественного рынка, 60-70% - продаваться на турецких и европейских рынках".