Модернизация этилен-полиэтиленового завода завершится в следующем году

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Работы по модернизации этилен-полиэтиленового завода ПО "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) планируется завершить в следующем году.

Об этом заявил Report директор завода Октай Нифталиев.

По его словам, окончание работ придется на август-сентябрь следующего года, когда будет внедрена новая система: "На заводе установят новые пиролизные печи, насосы. В целях повышения производительности будет усовершенствовано оборудование".

Нифталиев отметил, что на продукцию этилен-полиэтиленового завода существует спрос на мировом рынке и 90% продукции предусмотрено на экспорт: "В прошлом году было произведено более 100 тыс. тонн продукции, из них 90 тыс. тонн ушло на экспорт".