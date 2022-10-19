Министерство: При строительстве аэропорта в Зангилане использованы местные материалы

При строительстве международного аэропорта в Зангилане были использованы многофункциональные стеклянные пакеты (LOWE), производимые ООО Archi Glass - резидентом Сумгайытского химического промышленного парка Министерства экономики.

При строительстве международного аэропорта в Зангилане были использованы многофункциональные стеклянные пакеты (LOWE), производимые ООО Archi Glass - резидентом Сумгайытского химического промышленного парка Министерства экономики.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве.

Компания отправила заказчику 3 800 квадратных метров пакетов из переработанного стекла. В качестве сырья для изготовления продукции были использованы 5-миллиметровые стеклянные листы производства другого резидента парка - ЗАО Azerfloat.

"Оживление экономической деятельности на освобожденных от оккупации территориях на основе благоприятной бизнес-среды, придание значения участию местных компаний в реализуемых проектах создает дополнительные стимулы для расширения производства, создания новых рабочих мест, экономического роста в целом", - заявили в министерстве.