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Министерство: При строительстве аэропорта в Зангилане использованы местные материалы

Министерство: При строительстве аэропорта в Зангилане использованы местные материалы При строительстве международного аэропорта в Зангилане были использованы многофункциональные стеклянные пакеты (LOWE), производимые ООО Archi Glass - резидентом Сумгайытского химического промышленного парка Министерства экономики.
Промышленность
19 октября 2022 г. 13:20
Министерство: При строительстве аэропорта в Зангилане использованы местные материалы

При строительстве международного аэропорта в Зангилане были использованы многофункциональные стеклянные пакеты (LOWE), производимые ООО Archi Glass - резидентом Сумгайытского химического промышленного парка Министерства экономики.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве.

Компания отправила заказчику 3 800 квадратных метров пакетов из переработанного стекла. В качестве сырья для изготовления продукции были использованы 5-миллиметровые стеклянные листы производства другого резидента парка - ЗАО Azerfloat.

"Оживление экономической деятельности на освобожденных от оккупации территориях на основе благоприятной бизнес-среды, придание значения участию местных компаний в реализуемых проектах создает дополнительные стимулы для расширения производства, создания новых рабочих мест, экономического роста в целом", - заявили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlik: "Zəngilandakı aeroportun tikintisində yerli materiallardan istifadə olunub"

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