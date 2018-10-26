Министерство экологии и природных ресурсов и AzerGold подписали меморандум

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 25-го октября на месторождении "Човдар" подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экологии и природных ресурсов и ЗАО AzerGold.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

Меморандум, охватывающий расширение и оптимизацию сотрудничества в рамках новых параметров, поддержку научно-технического развития, внесение вклада в усовершенствование законодательной базы в сфере геологической разведки и горной промышленности, подписали министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов. В рамках меморандума предусмотрено изучение, разведка и разработка рудных месторождений, применение в этой сфере новых технологий, совместная деятельность в направлении геологической разведки ряда находящихся в использовании ЗАО AzerGold месторождений полезных ископаемых, оцифровка информации по месторождениям цветных металлов, а также расширение сотрудничества по другим направлениям.

После подписания меморандума делегация министерства экологии и природных ресурсов ознакомилась с деятельностью функционирующего круглосуточно золотодобывающего предприятия "Човдар", а также получила подробную информацию об осуществляемых металлургических тестах, лабораторных анализах, геофизических и геологических исследованиях, полевых испытаниях и буровых работах. В ходе визита также были затронуты меры, предпринимаемые в рамках экологической политики ЗАО AzerGold. Было отмечено, что в рамках мониторинговой программы на территории месторождения осуществляются экологические мероприятия, управление отходами производственного процесса осуществляется в соответствии с требованиями закона, на производственном участке и прилегающих территориях регулярно проводятся акции озеленения и субботники. Кроме этого, было подробно рассказано об осуществляемых в прилегающих поселках социальных проектах и кампаниях поддержки местному населению.

ЗАО AzerGold начало добычу на месторождении "Човдар" в 2016-м году. В результате экспорта добытых из месторождения 93 тыс. унций золота и 142 тыс. унций серебра экономика страны получила доход в размере 205 млн манатов.