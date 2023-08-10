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​​​​​​​Микаил Джаббаров: Завод по переработке ячменя удовлетворит потребности в сырье в Азербайджане

​​​​​​​Микаил Джаббаров: Завод по переработке ячменя удовлетворит потребности в сырье в Азербайджане Проект завода по переработке пивоваренного ячменя, который будет реализован при совместных инвестициях ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при Министерстве экономики и ООО "Азерсун сельхозпродукты" в Имишлинском районе, является одним из
Промышленность
10 августа 2023 г. 15:17
​​​​​​​Микаил Джаббаров: Завод по переработке ячменя удовлетворит потребности в сырье в Азербайджане

Строительство завода по переработке пивоваренного ячменя, которое будет осуществлено с помощью совместных инвестиций "Азербайджанской инвестиционной компании" при Министерстве экономики и компании "Сельхозпродукты Азерсун" в Имишлинском районе, является одним из проектов, стимулирующих развитие ненефтяного сектора в стране.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальных сетях.

Министр отметил, что предприятие инвестиционной стоимостью 25 млн манатов будет полностью обеспечивать сырьевые потребности отечественных производителей в этой сфере: "Продолжается государственная поддержка стимулирования производства конкурентоспособной ненефтяной продукции в Азербайджане, укрепления его сырьевой базы, создания новых производственных площадей, замещающих импорт и расширяющих экспортные возможности".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Malted barley processing plant to comprehensively meet raw material demands
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Pivəlik arpa emalı zavodu xammala ehtiyacı tam ödəyəcək"

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