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Anglo-Asian Mining к концу 2024 года начнет добычу первой руды с месторождения "Гилар"

Anglo-Asian Mining к концу 2024 года начнет добычу первой руды с месторождения "Гилар" Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, планирует к концу 2024 года добыть первую руду на месторождении "Гилар".
Промышленность
17 мая 2024 г. 10:14
Anglo-Asian Mining к концу 2024 года начнет добычу первой руды с месторождения Гилар

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, планирует к концу 2024 года добыть первую руду на месторождении "Гилар".

Об этом, как передает Report, говорится в сообщении компании.

"Разработка рудника "Гилар" началась в 2023 году, ожидается, что первая руда будет добыта к концу 2024 года", - отмечает золотодобытчик.

Компания также отмечает, что увеличила производительность флотационной установки на руднике Гедабек вдвое до 160 тонн в час в ожидании переработки более богатых руд с месторождения "Гилар".

"Гилар" - месторождение полезных ископаемых на контрактной территории Гедабек, расположенное примерно в 7 км от перерабатывающих мощностей компании. Запасы золота на месторождении "Гилар" оцениваются в 249 тыс. 83 унции золота, 46 тыс. 466 тонн меди и 48 тыс. 786 тонн цинка.

Anglo Asian Mining в настоящее время добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

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Версия на английском языке Anglo Asian Mining eyes extracting first ore from Gilar deposit by 2024-end

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