Anglo-Asian Mining к концу 2024 года начнет добычу первой руды с месторождения "Гилар"

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, планирует к концу 2024 года добыть первую руду на месторождении "Гилар".

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, планирует к концу 2024 года добыть первую руду на месторождении "Гилар".

Об этом, как передает Report, говорится в сообщении компании.

"Разработка рудника "Гилар" началась в 2023 году, ожидается, что первая руда будет добыта к концу 2024 года", - отмечает золотодобытчик.

Компания также отмечает, что увеличила производительность флотационной установки на руднике Гедабек вдвое до 160 тонн в час в ожидании переработки более богатых руд с месторождения "Гилар".

"Гилар" - месторождение полезных ископаемых на контрактной территории Гедабек, расположенное примерно в 7 км от перерабатывающих мощностей компании. Запасы золота на месторождении "Гилар" оцениваются в 249 тыс. 83 унции золота, 46 тыс. 466 тонн меди и 48 тыс. 786 тонн цинка.

Anglo Asian Mining в настоящее время добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.