    23 января, 2026
    • 13:39
    Ильгар Гасанов: Без участия в Кимберлийском процессе торговля алмазами невозможна

    Азербайджан не может вести торговлю необработанными алмазами, поскольку страна пока не является участником Кимберлийского процесса.

    Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил советник председателя Госагентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Ильгар Гасанов.

    По его словам, Кимберлийский процесс был создан в конце 90-х как международный ответ на незаконную торговлю так называемыми "конфликтными" ("кровавыми") необработанными алмазами, доходы от которых использовались для финансирования вооруженных конфликтов, в том числе в Сьерра-Леоне, Анголе и Конго. Он отметил, что процесс объединяет 86 государств.

    Гасанов подчеркнул, что одним из ключевых требований Кимберлийского процесса является запрет алмазной торговли с государствами, не входящими в систему. "Поскольку наша страна не является участником Кимберлийского процесса, торговля алмазами невозможна", - сказал он, добавив, что механизм основывается на трех принципах: сертификации, прослеживаемости и отчетности.

    Напомним, что 25 февраля прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по присоединению страны к Схеме сертификации Кимберлийского процесса.

    Dövlət Agentliyi: Azərbaycanın almaz ticarəti aparması mümkün deyil
    Ilgar Hasanov: Diamond trade impossible without participation in Kimberley process

