ГНФАР планирует закупить у AzerGold 55 тыс. унций золота в этом году

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "ЗАО AzerGold планирует продать в этом году 55 тыс. унций золота Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР)".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

"В этом году Нефтяной фонд заявил о намерении купить золото. Мы планируем добыть 55 тыс. унций золота в этом году. ГНФАР готов приобрести все эти объемы", - сказал председатель правления AzerGold.

Следует отметить, что в прошлом году ГНФАР начал покупать золото у AzerGold.