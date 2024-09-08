Глава Volkswagen заявил о "небывалом кризисе" всего европейского автопрома

Вся европейская автомобильная промышленность находится в крайне сложной беспрецедентной ситуации.

Вся европейская автомобильная промышленность находится в крайне сложной беспрецедентной ситуации.

Как передает Report, такое мнение высказал глава германского концерна Volkswagen Оливер Блуме в интервью газете Bild am Sonntag.

"Вся европейская автопромышленность находится в очень сложной ситуации - в ситуации, какой прежде еще никогда не было. И экономические условия стали еще более сложными, особенно для марки Volkswagen", - сказал он.

Блуме констатировал, что положение германского концерна настолько серьезное, что невозможно оставлять все, как раньше, и одного только сокращения расходов сейчас недостаточно. Он отметил, что необходимы новые меры для разрешения ситуации.

"В Европе продается все меньше автомобилей. Одновременно на рынок стремительно проникают новые конкуренты из Азии. Пирог становится меньше, а у нас за столом больше гостей", - заявил топ-менеджер.

Тем не менее он заверил, что Volkswagen остается верен Германии как экономической площадке, на компанию в стране трудились целые поколения.

Однако он указал, что из-за удорожания производства и падения прибыли концерну необходимо сэкономить в общей сложности около 5 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Volkswagen допускает закрытие заводов и увольнения сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономии.