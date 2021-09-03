General Motors объявил о приостановке производства автомобилей

Американский автопроизводитель General Motors объявил о приостановке производства автомобилей на восьми заводах в Северной Америке.

Американский автопроизводитель General Motors объявил о приостановке производства автомобилей на восьми заводах в Северной Америке.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", меры принимаются ввиду продолжающегося дефицита запчастей, вызванного перебоями поставок полупроводников с внешних рынков.

Согласно заявлению компании, начиная с 6 сентября будет остановлено производство пикапов на неделю на заводах в Форт-Уэйне (штат Индиана) и в мексиканском Силао. Завод в Уэнтзвилле (штат Миссури), производящий пикапы среднего размера и большие фургоны, закроется на две недели. На других производственных объектах, собирающих преимущественно внедорожники, работа будет приостановлена на две или более недель.