Спад продаж электромобилей может грозить европейским автобрендам штрафом в €15 млрд

Европейские производители автомобилей могут столкнуться со штрафами на общую сумму до €15 млрд из-за недостаточного уровня продаж электромобилей, спрос на которые в последнее время снизился. Об этом заявил исполнительный директор французской компании Rena

Европейские производители автомобилей могут столкнуться со штрафами на общую сумму до 15 млрд евро из-за недостаточного уровня продаж электромобилей, спрос на которые в последнее время снизился.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор французской компании Renault Group Люка де Мео в эфире радио France Inter.

"Мы готовимся к 2025 году уже сейчас, потому что принимаем заказы на автомобили, которые будем поставлять. И, по нашим расчетам, если продажи электромобилей останутся на сегодняшнем уровне, европейской промышленности придется заплатить 15 млрд евро штрафа или отказаться от производства более чем 2,5 млн единиц автомобилей с двигателями внутреннего сгорания", - заявил де Мео.

Глава Renault, который по совместительству является председателем Ассоциации европейских автопроизводителей пояснил, что по правилам ЕС нормы выбросов CO 2 для автопроизводителей высчитываются по соотношению проданных автомобилей с ДВС и электромобилей. Он уточнил, что каждый проданный электромобиль компенсирует продажу четырех обычных машин. При этом в августе на электромобили пришлось всего 12,5% от общего количества проданных машин в Европе, что на 10,8% меньше, чем в августе 2023 года.

Причина спада продаж, считает он, кроется в слишком высоких ценах на электромобили при неопределенности с сохранением государственных субсидий на их покупку. Последнее особенно актуально в свете отмены таких субсидий в ФРГ. Также он указал на слишком медленные темпы развития зарядной инфраструктуры. На этом фоне де Мео призвал власти европейских стран и европейские институты "проявить гибкость" и не давить на производителей штрафами. Он указал также на тот факт, что без роста продаж электромобилей под угрозой окажутся и различные сопутствующие проекты вроде заводов по производству тяговых батарей.

"Несколько лет назад нам пришлось сесть на очень жесткую "диету", сократив производственные мощности более чем на миллион автомобилей, но ситуация очень и очень сложная", - сказал он.