Эмин Ахундов: Дефицит чипов влияет на производство автомобилей

"Пандемия коронавируса (COVID-19) привела к дефициту одного из основных компонентов автомобилей - полупроводниковых чипов. Это негативно сказалось на производстве автомобилей на американском и европейском рынках".

"Пандемия коронавируса (COVID-19) привела к дефициту одного из основных компонентов автомобилей - полупроводниковых чипов. Это негативно сказалось на производстве автомобилей на американском и европейском рынках".

По данным Report, крупные американские автопроизводители General Motors и Ford уже официально объявили о сокращении объемов производства. С прошлой недели некоторые европейские автопроизводители прибегли к аналогичным шагам.

Председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов рассказал Report, что дефицит чипов сказался и на их работе: "Нехватка полупроводников, как и во всем мире, сказалась на деятельности и нашей автомобильной промышленности. Тот факт, что наши партнеры, особенно в Европе и Азии, сталкиваются с этой проблемой, вызывает определенные задержки. Ввоз оборудования для производимых автомобилей задерживается примерно на 1-2 месяца. А это, естественно, сказывается на производстве”.

Э.Ахундов отметил, что автомобильные концерны уже увеличили производство полупроводников, и в ближайшее время производство вернется на прежний уровень.

Напомним, что принадлежащий компании ”Азермаш" Нефтчалинский автомобильный завод является резидентом Нефтчалинского промышленного квартала.

На прошлой неделе с участием президента Ильхама Алиева в Гаджигабульском промышленном квартале состоялось открытие нового завода “Азермаш”.