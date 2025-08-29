    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    Экспортная выручка "Азералюминиум" снизилась на 8,5%

    Промышленность
    • 29 августа, 2025
    • 13:08
    Экспортная выручка Азералюминиум снизилась на 8,5%

    В январе-июле текущего года ООО "Азералюминиум" экспортировало продукцию на сумму $76,7 млн ​.

    Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Согласно информации, это на $7,1 млн (на 8,5%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Отметим, что в январе-июле текущего года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года до $2,09 млрд.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 8 %-dən çox azalıb

