Экспортная выручка "Азералюминиум" снизилась на 8,5%
Промышленность
- 29 августа, 2025
- 13:08
В январе-июле текущего года ООО "Азералюминиум" экспортировало продукцию на сумму $76,7 млн .
Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно информации, это на $7,1 млн (на 8,5%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отметим, что в январе-июле текущего года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года до $2,09 млрд.
