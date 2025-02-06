Экспорт продукции промзон Азербайджана достиг 1 млрд манатов в прошлом году

В 2024 году в промышленных зонах Азербайджана реализована продукция на сумму 3,3 млрд манатов, из 1 млрд манатов пришлись на экспорт.

В 2024 году в промышленных зонах Азербайджана реализована продукция на сумму 3,3 млрд манатов, из 1 млрд манатов пришлись на экспорт.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

По его словам, всего с 2015 года в промышленных зонах реализована продукция на сумму 15,4 млрд манатов, 4,9 млрд манатов составил экспорт.

"Экспорт в прошлом году увеличился на 8,1% по сравнению с 2023 годом. Произведенная в промзонах продукция поставлялась в более чем 70 стран мира. В основном экспортировались полимеры, карбамид, смазочные масла, стеклянные пластины, стальные трубы, кабели, серная кислота, табачные изделия, керамическая плитка, пряжа, обои, обувь различного назначения и т. д. В 2024 году удельный вес промзон в производстве продукции ненефтяной промышленности составил 17,6%, а в экспорте – 26%", - сказал он.