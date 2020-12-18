Джебраил и Зангилан станут центрами перерабатывающей промышленности

Освобожденные от армянской оккупации Джебраильский и Зангиланский районы станут центрами перерабатывающей промышленности

Освобожденные от армянской оккупации Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана, расположенные на берегу реки Араз, имеют большие перспективы в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Эти районы станут центрами перерабатывающей промышленности.

Об этом Report рассказал экономист-эксперт Эльшад Мамедов.

"Развитие аграрного сектора в Джебраиле и Зангилане должно стать приоритетом. В настоящее время невозможно обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства только за счет производства продукции, необходимо уделять внимание и переработке, вкладывать средства в создание агропромышленных комплексов, привлекать инвестиции. Стержнем развития в указанных районах должны стать именно агропромышленные комплексы, которые будут созданы с использованием современных технологий", - сказал он.

Кроме того, по его словам, Зангиланский район обещает большие перспективы для развития горнодобывающей промышленности из-за наличия запасов золота: "В ближайшие годы прогнозируется рост цен на золото на мировом рынке. А это значит, что с эксплуатацией золотых месторождений в Зангилане Азербайджан приобрел потенциальные экономические ресурсы. Считаю, что наряду с производством золота мы должны добиться создания в стране комплексов, которые будут осуществлять его переработку.

В целом, наличие перерабатывающих комплексов как в сельскохозяйственной, так и в промышленной сферах может способствовать превращению Азербайджана в региональный промышленный центр, способствовать экономической интеграции, расширению рынков сбыта", - отметил он.