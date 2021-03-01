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Доходы Azeraluminium от экспорта возросли на 56%

Доходы Azeraluminium от экспорта возросли на 56% ООО Azeraluminium, дочернее предприятие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе текущего года экспортировало продукцию на сумму 12,2 млн долларов США.
Промышленность
1 марта 2021 г. 15:30
Доходы Azeraluminium от экспорта возросли на 56%

ООО Azeraluminium, дочернее предприятие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе текущего года экспортировало продукцию на сумму 12,2 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на февральский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, это на 4,4 млн долларов США или на 56,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

ООО Azeraluminium является лидирующей компанией Азербайджана в сфере цветной металлургии, а также единственным производителем первичного алюминия на Южном Кавказе. Главный офис алюминиевого комплекса расположен в городе Гянджа. Алюминиевый комплекс включает в себя 4 завода (электролизный завод, завод анодных процессов, завод непрерывного литья и проката, завод холодного проката и покраски), 2 вспомогательных хозяйства (110 кВт кремниевая выпрямительная станция, механический ремонтный блок) и другие объекты.

Продукция изготавливается по мировым стандартам и широко применяется в различных сферах по всему миру. Компания экспортирует 90% своего производства в более чем 15 стран.

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Версия на азербайджанском языке “Azəralüminium” ixrac gəlirlərini 56 % artırıb

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