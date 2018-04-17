Добыча золота в Азербайджане увеличилась более чем в 5 раз

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте текущего года в Азербайджане добыто 1 480,3 кг золота, что в 5,1 раза больше соответствующего периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, запасы готовой продукции на 1 апреля составили 58,6 кг.

Добыча серебра в этом периоде выросла в 2,9 раза, составив 221,2 кг.

Отметим, что в 2017 году в стране добыто 6,391 тонн золота, что в 3,4 раза больше, чем в 2016-м.

Золото в Азербайджане добывается в Дашкесане (ЗАО AzerGold) и Гедабеке (Anglo-Asian Mining, Британия).

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%.