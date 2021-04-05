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Дагестан готовится к поставкам сырья стекольным предприятиям Азербайджана

Дагестан готовится к поставкам сырья стекольным предприятиям Азербайджана В Дагестане планируется создание стекольного кластера
Промышленность
5 апреля 2021 г. 10:17
Дагестан готовится к поставкам сырья стекольным предприятиям Азербайджана

Дагестан будет поставлять обогащенный песок четырем стекольным предприятиям Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Минпромторг Дагестана, были обследованы территории двух месторождений песков в Кумторкалинском районе Республики Дагестан, близи которых целесообразно строительство горно-обогатительного комбината. В частности, рассматривается территория месторождений песков «Серное» и участки недр «Речное». Совокупные запасы данных месторождений составляют около 62 млн тонн.

Уже есть предварительные договоренности, согласно которым обогащенный песок будет поставляться азербайджанским компаниям: "Интергласс», «Азшюша», «Сумгайытский стекольный завод», «Азербайджанский завод строительных материалов».

Как отмечается в сообщении, Минпромторг Дагетстана поддержит инвестиционные предложения от инициаторов проектов по реализации такого важного для планируемого к созданию стекольного кластера Республики Дагестан проекта как «Строительство горно-обогатительного комбината» и окажет инициаторам максимальное содействие в решении проблемных вопросов.

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