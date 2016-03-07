Чистая прибыль Petkim выросла на 14%

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году чистая прибыль Petkim PetroKimya Holding A.Ş. составила 639,2 млн. турецких лир (примерно 220 млн. долларов). Об этом сообщили Report в компании.

По информации, это на 14% больше, чем в предыдущем году. В 2015 году доходы Petkim составили, в целом, 4 532,6 млн. турецких лир (примерно 1,6 млрд. долларов), что позволило увеличить объем активов до 5460,7 млн. турецких лир (примерно 1,9 млрд. долларов).

В прошлом году фактические объемы производства Petkim достигли 87% потенциала производства холдинга.