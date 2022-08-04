Чистая прибыль Гянджинского автозавода сократилась вчетверо

Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" (ГАЗ) завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 2,022 млн манатов.

Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" (ГАЗ) завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 2,022 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения, это в 3,7 раза меньше, чем в 2020 году.

В прошлом году основной операционный доход (от продаж) автозавода составил 84,867 млн манатов (на 14,2% меньше, чем годом ранее), себестоимость продаж - 77,644 млн манатов (на 10,7% меньше), коммерческие расходы - 1,512 млн манатов (на 15,3% больше), административные расходы - 2,653 млн манатов (на 12,8% больше), прочие операционные расходы - 529 тыс. манатов (на 11,2% меньше), выплаты налога на прибыль - 506 тыс. манатов (в 3,7 раза меньше).

По состоянию на 1 января текущего года активы автозавода составляли 97,722 млн манатов, что на 20,3% больше, чем в предыдущем году. За отчетный период обязательства компании увеличились на 29,3%, до 66,097 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 5,1%, до 31,625 млн манатов.