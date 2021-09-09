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Цена никеля достигла максимума с мая 2014 года

Цена никеля достигла максимума с мая 2014 года Стоимость никеля в ходе торгов достигла рекордной с мая 2014 года отметки в 20,09 тыс. долларов за тонну, рост составил 2,06%.
Промышленность
9 сентября 2021 г. 12:17
Цена никеля достигла максимума с мая 2014 года

Стоимость никеля в ходе торгов достигла рекордной с мая 2014 года отметки в 20,09 тыс. долларов за тонну, рост составил 2,06%.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на данные биржи.

Стоимость алюминия также обновила максимум за 13 лет, достигнув почти 2 833 долларов за тонну. Агентство связывает это с госпереворотом в Гвинее, который стал причиной опасений насчет поставок бокситов.

Отметим, что в январе-июле нынешнего года Азербайджан экспортировал 30,5 тыс. тонн алюминия и алюминиевых изделий на сумму 72,8 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Hərraclarda bəzi xammallar rekord həddədək bahalaşıb
Версия на английском языке Nickel price peaks since May 2014

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