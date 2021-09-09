Цена никеля достигла максимума с мая 2014 года

Стоимость никеля в ходе торгов достигла рекордной с мая 2014 года отметки в 20,09 тыс. долларов за тонну, рост составил 2,06%.

Стоимость никеля в ходе торгов достигла рекордной с мая 2014 года отметки в 20,09 тыс. долларов за тонну, рост составил 2,06%.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на данные биржи.

Стоимость алюминия также обновила максимум за 13 лет, достигнув почти 2 833 долларов за тонну. Агентство связывает это с госпереворотом в Гвинее, который стал причиной опасений насчет поставок бокситов.

Отметим, что в январе-июле нынешнего года Азербайджан экспортировал 30,5 тыс. тонн алюминия и алюминиевых изделий на сумму 72,8 млн долларов США.