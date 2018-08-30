Будут изучены возможности создания совместных предприятий между Азербайджаном и Грузией

Тбилиси. 30 августа. REPORT.AZ/ "Между Грузией и Азербайджаном достигнута договоренность в связи с изучением возможностей создания совместных предприятий".

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на администрацию правительства Грузии, об этом заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, комментируя итоги официального визита в Азербайджан.

Он отметил, что Азербайджан единственная страна в регионе с режимом свободной торговли с ЕС и Китаем :

"Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов Грузии и в этом направлении, конечно же, имеется большой потенциал".

М. Бахтадзе заявил, что будут проведены дополнительные консультации между двумя странами в финансовой сфере:

"Сегодня режим свободной торговли между нашими странами не распространяется на сферу услуг. И в этой области будут проведены дополнительные исследования и я считаю, что новый режим о свободной торговле между Грузией и Азербайджаном внесет свой вклад в расширение сотрудничества".

Глава правительства Грузии отметил, что визит в Азербайджан был очень успешным и выразил уверенность в том, что это придаст новый импульс экономическому сотрудничеству между двумя странами.