Британская компания назвала объем добычи в Азербайджане

Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, раскрыла данные по добыче за 1 квартал по контрактной территории "Гедабек".

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании.

В первом квартале этого года компанией было добыто 11 907 унций золота. Это на 3 960 унций или на 24,9% меньше, чем в первом квартале 2020 года.

В первом квартале этого года британская компания произвела 638 тонн меди. Это на 14,1% больше, чем в первом квартале 2020 года.

За это время производство серебра компанией составило 35 365 унций. Это на 2,1% больше, чем в первом квартале 2020 года.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.