Блиц-интервью о перспективах применения лучших достижений Индустрии 4.0

Доктор философии в области истории Эмин Алиев рассказал о влиянии Индустрии 4.0 на рынок труда, на выбор профессии и задачах, которые стоят перед предприятиями

Шестого января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра анализа и координации четвертой промышленной революции при министерстве экономики. В блиц-интервью доктор философии в области истории Эмин Алиев рассказал Report о перспективах применения лучших достижений 4-й промышленной революции.

Индустрия 4.0: Человеческий капитал - основной актив государства

Не человек вообще, а человек, обладающий компетенциями в области новых технологий, умеющий исследовать, умеющий внедрять новое, умеющий совершенствовать старое.

И даже не отдельный человек, а группы людей, умеющие объединять и активизировать компетенции личностей в единый коллективный интеллект.



Индустрия 4.0: главное ограничение на пути внедрения

Успешность внедрения концепции «Индустрия 4.0» будет зависеть от квалификации и знаний специалистов. Cамым большим ограничением может стать неспособность найти людей, разбирающихся в сфере цифровизации.

Индустрия 4.0 изменит весь мир труда!

К 2020 году на мировом рынке труда прибавилось 2 млн рабочих мест, но 7,1 млн - исчезло!

Наибольшее влияние на рынок труда до 2020 года оказали следующие факторы: мобильный интернет и облачные технологии 34% респондентов; технологии больших данных - 26%; интернет вещей - 14%; развитие робототехники - 9%; автоматизация производства - 6%.

Влияние вышеперечисленных факторов на рост или сокращение занятости в разных отраслях до 2022 года:



Факторы, влияющие на рынок труда: большие данные, интернет вещей.

Сферы роста занятости по отраслям: математика и вычислительная техника, управленческая сфера, финансовый сектор, продажи, компьютерные специальности, проектирование и инженерные разработки.

Сферы сокращения занятости: офисные работники, техобслуживание, ремонт и установка оборудования.

Профессии, востребованные в ближайшие 5-10 лет: сферы деятельности: биотехнологии, транспорт, робототехника и машиностроение, информационные технологии (IT)

Профессии: системный биотехнолог; биофармаколог, архитектор интеллектуальных систем управления; оператор автоматизированных транспортных систем, проектировщик домашних роботов, медицинских роботов; проектировщик нейроинтерфейсов по управлению роботами; инженер-композитчик; оператор многофункциональных робототехнических комплексов; проектировщик промышленной робототехники, разработчик моделей больших данных (big data)

Под угрозой исчезновения находятся практически все профессии, связанные с выполнением монотонных операций неважно, физических или интеллектуальных!

На горизонте лет исчезнут целые блоки привычных профессий: бухгалтеры, сметчики, стенографисты, корректоры, турагенты, банковские операционисты, переводчики, системные администраторы, а также билетеры, официанты, курьеры, парковщики.

«Индустрия 4.0»: рекомендации предприятиям

Отраслевым предприятиям нужно привлекать, удерживать и обучать специалистов из числа представителей «цифрового поколения» и других сотрудников, которые могут спокойно работать в динамичной цифровой экосистеме.

Будущее экономического роста во многом зависит от наличия квалифицированных инженерных кадров, начало формирования которых должно быть положено на уровне средней школы через поддержку и активное внедрение STEM дисциплин. Эта поддержка должна осуществляться через целевые программы развития, которые в свою очередь должны включать в себя поддержку учащихся и развитие квалификации учителей.