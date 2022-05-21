О нас

Беларусь увеличила поставки деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции в Азербайджан

Беларусь увеличила поставки деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции в Азербайджан Предприятия Белорусского концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности "Беллесбумпром" в I квартале 2022 года увеличили экспорт продукции в Азербайджан более чем на 30%.
Промышленность
21 мая 2022 г. 16:50

Предприятия Белорусского концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности "Беллесбумпром" в I квартале 2022 года увеличили экспорт продукции в Азербайджан более чем на 30%.

Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллесбумпрома".

В 2021 году "Беллесбумпром" отгрузил в Азербайджан товаров на 14,6 млн долларов США, что составляет 108,2% по сравнению с 2020 годом. В первом квартале 2022 года темп роста экспорта составил 130,8% в годовом исчислении. "Беллесбумпром" экспортировал в Азербайджан ДВП и ДСП, фанеру, пиломатериалы, мебель, бумагу, картон и некоторые другие товары на сумму 2,7 млн долларов США. Наиболее быстро рос экспорт древесностружечных плит, бумаги и картона.

Напомним, что в Азербайджане с визитом находится делегация руководителей ряда предприятий "Беллесбумпрома". Они проведут встречи со старыми и новыми партнерами. Ожидается, что визит будет способствовать увеличению экспорта товаров в Азербайджан. Предприятия "Беллесбумпром" давно работают на рынке Азербайджана, реализуя широкий выбор продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
21 мая 2022 г. 13:16
Производство напитков в Азербайджане сократилось более чем на 5%
Производство напитков в Азербайджане сократилось более чем на 5%
19 мая 2022 г. 13:27
В этом году производство медмасок в Азербайджане выросло на 55%
В этом году производство медмасок в Азербайджане выросло на 55%
18 мая 2022 г. 14:25
В Азербайджане увеличилось производство цемента и асфальта
В Азербайджане увеличилось производство цемента и асфальта
18 мая 2022 г. 11:42
Производство автомобилей в Азербайджане выросло на 40 %
Производство автомобилей в Азербайджане выросло на 40 %
18 мая 2022 г. 11:00
Azeraluminium покупает глинозем на 90 млн манатов
Azeraluminium покупает глинозем на 90 млн манатов
17 мая 2022 г. 17:39
Число компаний-резидентов в промышленных зонах Азербайджана достигло 104
Число компаний-резидентов в промышленных зонах Азербайджана достигло 104
17 мая 2022 г. 15:51
В Агдамский промпарк вложат более 50 миллионов манатов
В Агдамский промпарк вложат более 50 миллионов манатов
17 мая 2022 г. 15:42
Ожидается восстановление производства компании Borjomi
Ожидается восстановление производства компании Borjomi
17 мая 2022 г. 14:14
Промышленное производство Азербайджана выросло почти на 3%
Промышленное производство Азербайджана выросло почти на 3%
16 мая 2022 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi