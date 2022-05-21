Беларусь увеличила поставки деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции в Азербайджан

Предприятия Белорусского концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности "Беллесбумпром" в I квартале 2022 года увеличили экспорт продукции в Азербайджан более чем на 30%.

Предприятия Белорусского концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности "Беллесбумпром" в I квартале 2022 года увеличили экспорт продукции в Азербайджан более чем на 30%.

Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллесбумпрома".

В 2021 году "Беллесбумпром" отгрузил в Азербайджан товаров на 14,6 млн долларов США, что составляет 108,2% по сравнению с 2020 годом. В первом квартале 2022 года темп роста экспорта составил 130,8% в годовом исчислении. "Беллесбумпром" экспортировал в Азербайджан ДВП и ДСП, фанеру, пиломатериалы, мебель, бумагу, картон и некоторые другие товары на сумму 2,7 млн долларов США. Наиболее быстро рос экспорт древесностружечных плит, бумаги и картона.

Напомним, что в Азербайджане с визитом находится делегация руководителей ряда предприятий "Беллесбумпрома". Они проведут встречи со старыми и новыми партнерами. Ожидается, что визит будет способствовать увеличению экспорта товаров в Азербайджан. Предприятия "Беллесбумпром" давно работают на рынке Азербайджана, реализуя широкий выбор продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.