Акции Бакинского завода нефтяного машиностроения выставлены на продажу

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) объявил инвестиционный конкурс на продажу 97,35% акций ОАО "Бакинский завод нефтяного машиностроения ".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГКВИ.

В конкурсе могут участвовать как местные юридические и физические лица, так и иностранные инвесторы. Предпочтение будет отдано участнику, предложившему максимальную сумму инвестиций.

"Бакинский завод нефтяного машиностроения" основан в 1934 году и расположен в поселке Забрат Сабунчинского района Баку. На заводе производится нефтепромысловое оборудование и запасные части. Уставный капитал Общества составляет 16,1 млн манатов. Эта сумма сложилась из 8,05 млн единиц бездокументарных, обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 маната за каждую акцию. Из них 7 836 376 единиц (15 672 752 манатов) выставлены на продажу.

Участники конкурса могут ознакомиться с планом приватизации ОАО и получить дополнительную информацию, обратившись в ГКВИ не позднее 10 апреля. Заявки и предложения также будут приниматься до указанной даты. Рассмотерение предложений состоится 12 апреля в 10:00 в Госкомитете.