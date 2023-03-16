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AzerGold выполнил буровые работы в рекордном объеме

AzerGold выполнил буровые работы в рекордном объеме АО AzerGold в 2022 году провело буровые работы в объеме 53 тыс. метров на месторождениях цветных металлов и 31 тыс. метров на месторождениях черных металлов с целью увеличения запасов металлов.
Промышленность
16 марта 2023 г. 13:51
AzerGold выполнил буровые работы в рекордном объеме

АО AzerGold в 2022 году провело буровые работы в объеме 53 тыс. метров на месторождениях цветных металлов и 31 тыс. метров на месторождениях черных металлов с целью увеличения запасов металлов.

Об этом Report сообщили в компании AzerGold.

Было отмечено, что компания пробурила в общей сложности 84 400 метров в глубину, что является рекордом для горнодобывающей промышленности страны.

В течение 2017-2022 годов были проведены буровые работы в объеме 305 тыс. метров, в том числе 252 тыс. метров на месторождениях цветных металлов и 31 тыс. метров на месторождениях черных металлов.

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Версия на английском языке AzerGold posts record volume in drilling operations
Версия на азербайджанском языке “AzerGold” rekord səviyyədə buruq-qazma işləri icra edib

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