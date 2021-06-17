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Азербайджанский бизнесмен построит в России метанольный завод

Азербайджанский бизнесмен построит в России метанольный завод В Архангельске планируется реализация крупного проекта – строительство завода по производству метанола из природного газа.
Промышленность
17 июня 2021 г. 11:32
Азербайджанский бизнесмен построит в России метанольный завод

В Архангельске планируется реализация крупного проекта – строительство завода по производству метанола из природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инвестором выступает азербайджанский предприниматель Низами Пириев.

Переговоры с ним уже провел заместитель губернатора Архангельской области Виктор Иконников.

Объем инвестиций оценивается в 63 млрд рублей или 867,3 млн долларов США.

Выбор Архангельска в качестве места расположения предприятия не случаен: отсюда можно на морских судах отправлять метанол в страны Северной Европы и бассейна Средиземного моря. Запуск метанолового завода в эксплуатацию обещает принести в бюджет региона более 15 млрд рублей (206,7 млн долларов) налогов в первые 10 лет его работы.

Завод открывает возможности для организации технопарка, где будут размещать использующие метанол предприятия. Одновременно диверсифицируется экономика Архангельска, сильно зависящая от работы местного морского порта и рыболовецких компаний. Для завода в регионе создается благоприятный режим: уже подобран свободный земельный участок, предприятие может получить статус резидента арктической зоны России, дающий ему право на различные льготы.

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Версия на английском языке Azerbaijani businessman to build methanol plant in Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iş adamı Rusiyada metanol zavodu inşa edəcək

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