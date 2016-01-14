​Азербайджан в прошлом году увеличил промышленное производство на 2,4%

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В 2015 году в Азербайджане промышленными предприятиями и физическими лицами произведено промышленной продукции на 26,2 млрд. манатов, что на 2,4% больше показателя за 2014 год. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 61,9% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 29,9% - перерабатывающей сфере, 7,1% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В перерабатывающей сфере наблюдается рост производства продовольственных товаров на 2,9%, кожи и кожаных изделий, обуви - 3%, дерева и изделий из дерева - 67,3%, бумаги и картона - 7,5%, полиграфической продукции - 86,7%, товаров химической промышленности - 43,2%, строительных материалов - 6,3%, готовых металлических изделий - 54,1%, компьютеров, электронных и оптических изделий - в 2,1 раза, электрического оборудования - 1,8%, автомобилей, прицепов и полуприцепов - 4,6%, мебели - 10,1%, работ по установке и ремонту машин и оборудования - в 2,7 раза. За этот период сократились объемы производства текстильной продукции на 55,2%, изделий из резины и пластика - 21,4%, одежды - 44,2%, напитков - 11,2%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается сокращение на 0,4%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов и перерабатывающей сфере - рост на 1,8%.

Объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 8,4%, нефтяном секторе - остался на уровне предыдущего года.