Азербайджан увеличил прибыль от экспорта золота на 48%

В апреле этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 21,2 млн долларов США.

В апреле этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 21,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском выпуске Обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за 2021 год.

По данным, это на 13,8 млн долларов или в 2,9 раза больше, чем в апреле 2020 года.

За январь-апрель текущего года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 64,6 млн долларов США, что на 20,9 млн долларов или на 47,8% больше, чем за 4 месяца 2020 года.