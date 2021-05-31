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 Азербайджан увеличил прибыль от экспорта золота на 48%

 Азербайджан увеличил прибыль от экспорта золота на 48% В апреле этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 21,2 млн долларов США.
Промышленность
31 мая 2021 г. 16:27
 Азербайджан увеличил прибыль от экспорта золота на 48%

В апреле этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 21,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском выпуске Обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за 2021 год.

По данным, это на 13,8 млн долларов или в 2,9 раза больше, чем в апреле 2020 года.

За январь-апрель текущего года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 64,6 млн долларов США, что на 20,9 млн долларов или на 47,8% больше, чем за 4 месяца 2020 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases gold exports by 48 percent
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan qızıl ixracından qazancını 48 % artırıb

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