Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота в 2,5 раза

Азербайджан в январе-июне этого года экспортировал золота на сумму $144 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как сообщает Report, что об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Только в июне Азербайджан экспортировал золота на сумму $22,97 млн, что на 81,4% больше по сравнению с годом ранее.
Отметим, что в первом полугодии ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,8 млрд.