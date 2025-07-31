Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота в 2,5 раза

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал золота на сумму 144 млн долларов США, что в 2,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Азербайджан в январе-июне этого года экспортировал золота на сумму $144 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, что об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Только в июне Азербайджан экспортировал золота на сумму $22,97 млн, что на 81,4% больше по сравнению с годом ранее.

Отметим, что в первом полугодии ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,8 млрд.