​Азербайджан увеличил добычу золота на 19%

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Британской компанией Anglo Asian Mining Plc. в 2015 году добыто на Гедабекском месторождении в Азербайджане 72 032 унции золота. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной компанией информации.

В прошлом году на месторождении добыто на 19% больше золота по сравнению с 2014 годом.

В последнем квартале прошлого года объем добычи на месторождении составил 17 930 унций. В 2015 году продано 63 924 унции золота, средняя стоимость унции составила 1 161 доллар США.

В последнем квартале прошлого года объем продажи составил 15 759 унций по средней цене 1 108 долларов/унция.

В 2015 году на месторождении также добыто 28 626 унций серебра (на 8% меньше, чем в 2014 году), 969 тонн меди (на 24% больше, чем в 2014 году).

Отметим, что на Гедабекском месторождении золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году, серебра - в 2010 году.