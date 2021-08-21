Азербайджан утроил объем экспорта меди

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал медь и изделия из нее на сумму 11,51 млн долларов США.

Это на 1,988 млн долларов США (14,7 %) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За семь месяцев этого года Азербайджан экспортировал медь и изделия из нее на сумму 32,109 млн долларов США, что на 21,78 млн долларов (в 3,1 раза) больше, чем годом ранее.

За отчетный период импорт меди и изделий из нее составил 0,18% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,28% от общего объема экспорта.