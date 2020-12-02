Азербайджан сократил доходы от экспорта золота и серебра

Azerbaijan International Mining Company Ltd. является "дочкой" Anglo-Asian Mining Plc

В январе-октябре этого года компания Azerbaijan International Mining Company Ltd, занимающаяся добычей золота, серебра и меди, экспортировала продукцию на сумму 85,7 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, это на 0,6 млн долларов США или на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что Azerbaijan International Mining Company Ltd. является "дочкой" Anglo-Asian Mining Plc.

Напомним, что в течение января-октября 2019 года Azerbaijan International Mining Company Ltd. экспортировала продукцию на сумму 86,3 млн долларов США.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.