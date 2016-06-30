​Азербайджан наладит производство высоковольтного кабеля

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Кабельный завод Сумгайытского технологического парка (СТП) начинает производство высоковольтного кабеля напряжением 500 кВ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу СТП, по словам директора завода Адыгёзала Рахманова, на предприятии установлено немецкое оборудование: “До сегодняшнего дня на предприятии производились кабели напряжением 10, 35, 110, 220 кВ. Сегодня впервые в истории промышленности Азербайджана произведен высоковольтный кабель напряжением 500 кВ общей протяженностью 1 км. Это опытный образец. Необходимо получить сертификат для реализации кабеля на рынке. В ближайшие дни мы обратимся в одну из лабораторий по международной сертификации. Уверен, что после проведения всех необходимых испытаний и положительного ответа в течение одного года мы получим сертификат соответствия международным стандартам ”.

А.Рахманов отметил, что кабельный завод СТП является крупнейшим производителем кабеля в регионе. По его словам, на новую продукцию есть большой спрос: “Кабели напряжением 500 кВ не производятся ни в странах СНГ, ни в Иране, Турции и Ближнем Востоке. В целом, они производятся в 4-5 странах, в число которых войдет и Азербайджан”.