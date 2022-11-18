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Азербайджан и Китай будут сотрудничать в области производства анодных блоков

Азербайджан и Китай будут сотрудничать в области производства анодных блоков ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация“ и китайская компания Sunstone Development будут сотрудничать в области производства анодных блоков, одного из важнейших сырьевых материалов для производства алюминия.
Промышленность
18 ноября 2022 г. 09:55
Азербайджан и Китай будут сотрудничать в области производства анодных блоков

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация“ и китайская компания Sunstone Development будут сотрудничать в области производства анодных блоков, одного из важнейших сырьевых материалов для производства алюминия.

Об этом Report сообщили в корпорации.

Согласно информации, на встрече между руководящим составом двух компаний обсуждены такие важные вопросы, как совместная деятельность по упомянутому проекту, установление долгосрочного сотрудничества, привлечение инвестиций в нашу страну.

Sunstone Development произвела 1 млн тонн анодов в 2011 году и довела эту цифру до 2,5 млн тонн в 2022 году. А в 2025 году планируется довести объем производства до 4,5 млн тонн. На долю Sunstone Development приходится 39% китайского экспорта анодов. Эта компания является одной из крупнейших в мире по объему производства анодов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, China to cooperate on production of anode blocks
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin anod bloklarının istehsalı sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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