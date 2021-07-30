Азербайджан более чем вдвое увеличил доходы от экспорта полиэтилена

В июне этого года Азербайджан экспортировал полиэтилен в первичных формах на сумму 9,5 млн долларов США.

В июне этого года Азербайджан экспортировал полиэтилен в первичных формах на сумму 9,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это в 2,3 раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

В январе-июне 2021 года из Азербайджана был экспортирован полиэтилен в первичных формах на сумму 50 млн долларов, что в 2,05 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.