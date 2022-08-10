AZAL совершил первый после пандемии прямой рейс из Дели в Баку

Сегодня Азербайджанские Авиалинии ( "AZAL") совершили первый после пандемии прямой рейс из Дели (Индия) в Баку.

Сегодня Азербайджанские Авиалинии ( "AZAL") совершили первый после пандемии прямой рейс из Дели (Индия) в Баку.

Как передает Report со ссылкой на посольство Индии, пассажиров по прибытии в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева встретил Временный поверенный в делах Индии в Баку Винай Кумар.

Он сообщил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам из Баку в Дели, а по средам и субботам из Дели в Баку. Полет из международного аэропорта имени Индиры Ганди в Дели в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку занимает около 4 часов.

Первым рейсом из Дели в Баку прибыли некоторые болливудские знаменитости. В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили традиционными азербайджанскими танцами. По этому случаю Винай Кумар отметил, что две страны имеют прочные исторические и культурные связи, добавив, что открытие прямого рейса еще больше укрепит двустороннее сотрудничество в различных областях, включая экономику, культуру и туризм.

Он подчеркнул, что благодаря более быстрому и удобному сообщению, а также простым процедурам получения электронной визы, больше азербайджанских туристов могут насладиться огромным разнообразием привлекательных туристических направлений в Индии, включая природные красоты, богатое национальное наследие и историю, географическое и культурное разнообразие.

Напомним, двусторонний товарооборот между Индией и Азербайджаном в январе-декабре 2021 года составил 739,10 млн долларов США. В январе-июне 2022 года объем торговли значительно увеличился и составил 895,95 млн долларов США, что на 107,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индия в настоящее время является четвертым по величине экспортным направлением для Азербайджана. "Ожидается, что прямой рейс между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию двусторонней торговли", - добавил В.Кумар.