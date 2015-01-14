​"АвтоВАЗ" и УАЗ повышают цены из-за падения рубля

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Российский концерн "АвтоВАЗ" и Ульяновский автомобильный завод объявили о повышении цен на свои автомобили из-за падения рубля.

Как передает Report, "АвтоВАЗ" повышает отпускные цены в среднем на 9%.

Рост курса доллара и евро стал одной из главных причин, заявил президент концерна Бу Андерссон.

При этом высокая степень локализации производства позволяла "АвтоВАЗу" во второй половине 2014 года сохранять цены на уровне марта, подчеркнул он.

В свою очередь Ульяновский автозавод повысил цены на внедорожники на 30-70 тысяч рублей, сообщается на сайте компании.

Компании с производствами в России, прежде всего концерн Renault с подконтрольным ему "АвтоВАЗом", меньше пострадают от кризиса, чем те, кто импортирует в Россию автомобили, произведенные в других странах, отмечают эксперты.

В целом, ожидается, что 2015 год станет тяжелым для отрасли: после ажиотажного спроса в конце года, по мнению экпертов, авторынок ждет серьезный спад.