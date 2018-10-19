Автомобили Khazar SD могут экспортироваться в Россию и Грузию

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/b23a0282d23e9551cf098a944563ccaf/64e3dfbb-f11e-4ffd-9b04-094c111b3229_292.jpg

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Автомобили Khazar SD, выпускаемые в Нефтчалинском промышленном квартале, могут экспортироваться на российский и грузинский рынки. В связи с этим ведутся переговоры и изучаются возможности данных рынков".

Об этом сообщил Report заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

По его словам, целью открытия завода является не только удовлетворение внутреннего спроса, но и экспорт из Азербайджана.

"Недавно эти автомобили совместного производства ОАО "Азермаш"и İran Khodro были продемонстрированы на выставке в Москве. Это стало неожиданностью для иностранных партнеров. Автомобили Khazar SD являются логическим следствием работы, проделанной в области развития промышленности в стране, и сейчас изучаются возможности их реализации на российском и грузинском рынках, ведутся переговоры", - сказал замминистра.

Следует отметить, что продукцию Нефтчалинского автомобильного завода, наряду с частными лицами, приобретают и госструктуры Азербайджана. Ранее Фонд пропаганды духовных ценностей, находящийся в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, приобрел 22 автомобиля марки Khazar SD.